"Сакура-тян" в ЦВР "Планета взросления"

Информация

Описание: программа знакомит детей с разными техниками создания комиксов и предоставляет возможность каждому из них обрести практический опыт по созданию своей собственной манги.

Возраст учащихся: от 8 до 13 лет.

Основа: платная.

Количество человек в группах: до 30.