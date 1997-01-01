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Самбо в СК "Самбист"
Цена: 1500 - 2000
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 10 , СК "Самбист"
- +7 (962) 222-50-53 , тренер Фотенко Эдуард Александрович
Информация
Возраст: с 7 лет.
Стоимость: 1500-2000 рублей.
Экипировка / форма: при наличии выдается, в некоторых случаях приобретается самостоятельно.
Количество человек в группе: 15
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