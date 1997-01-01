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Секция самбо в СК "Самбист"
Цена: 2000 - 2000
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Строительная, 24Ф
- +7 (924) 918-26-18
Информация
Возраст: от 7 лет
Стоимость: 2000 руб.
Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа
Частота занятий: 3 раза в неделю
Количество человек в группах: до 15 человек
Форма одежды: куртка самбо, шорты, борцовки
Дополнительные расходы: нет
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