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Сapoeira juniors в СК “Академия”
Цена: 300 - 3200
Возраст: 10 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, ул. Калинина, 8
- +7 (4212) 202-706
- +7 (4212) 464-999
Информация
Описание: Бразильское боевое искусство, включенное в программу защиты ЮНЕСКО!
Капоэйра – это перемещения и ударная техника с элементами самозащиты. Этот вид спорта хорошо развивает координацию и в нем присутствуют элементы акробатики. Ребенок становится ловким и сильным, приобретает мышечный каркас.
Приятный бонус: песни на португальском языке и игра на бразильских инструментах.
Увлекательно и безопасно!
Возраст учеников: от 10 до 15 лет.
Стоимость занятий: 300 рублей/1 занятие, 3200 рублей – абонемент на месяц.
Продолжительность занятия: 1, 5 часа.
Частота занятий: пн, ср, пт с 16:00 до 17:30.
Количество человек в группах: до 20 человек.
Форма одежды: штаны, футболка
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