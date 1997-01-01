Сapoeira juniors в СК “Академия”

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Описание: Бразильское боевое искусство, включенное в программу защиты ЮНЕСКО!

Капоэйра – это перемещения и ударная техника с элементами самозащиты. Этот вид спорта хорошо развивает координацию и в нем присутствуют элементы акробатики. Ребенок становится ловким и сильным, приобретает мышечный каркас.

Приятный бонус: песни на португальском языке и игра на бразильских инструментах.

Увлекательно и безопасно!

Возраст учеников: от 10 до 15 лет.

Стоимость занятий: 300 рублей/1 занятие, 3200 рублей – абонемент на месяц.

Продолжительность занятия: 1, 5 часа.

Частота занятий: пн, ср, пт с 16:00 до 17:30.

Количество человек в группах: до 20 человек.

Форма одежды: штаны, футболка