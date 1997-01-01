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Секция «Акробатика» в «СК на Молодежной»
Адреса
- +7 (4212) 202-280
Информация
Описание:
Акробатика это разновидность гимнастики, которая позволяет осваивать разные трюки, развивать гибкость, силу и балансировку, а также прыгучесть и ловкость. Занятия дадут возможность равномерно нагружать все группы мышц, постепенно увеличить растяжку и развить пластичность.
Секция профессиональная.
Возраст учеников: 4-16 лет.
Стоимость занятий:
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300 руб./разовое посещение;
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2200 руб./абонемент 8 занятий:
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2990 руб./абонемент 12 занятий.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 12 человек.
Участие в соревнованиях: да.
Форма одежды: кроссовки, футболка, лосины/штаны.
Дополнительные расходы: да, при участии на соревнованиях.
Расписание работы:
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ПН-ПТ 12.00 — 22.00;
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СБ 10.00 – 22.00;
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ВС - выходной.
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