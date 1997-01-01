Секция «Акробатика» в «СК на Молодежной»

Информация

Описание:

Акробатика это разновидность гимнастики, которая позволяет осваивать разные трюки, развивать гибкость, силу и балансировку, а также прыгучесть и ловкость. Занятия дадут возможность равномерно нагружать все группы мышц, постепенно увеличить растяжку и развить пластичность.

Секция профессиональная.

Возраст учеников: 4-16 лет.

Стоимость занятий:

300 руб./разовое посещение;

2200 руб./абонемент 8 занятий:

2990 руб./абонемент 12 занятий.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 12 человек.

Участие в соревнованиях: да.

Форма одежды: кроссовки, футболка, лосины/штаны.

Дополнительные расходы: да, при участии на соревнованиях.

Расписание работы: