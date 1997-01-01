Секция «Архи-дети» в ДЮЦ «Восхождение»

Информация

Описание: программа начального уровня, профилируется в двух областях: изобразительное творчество и декоративно-прикладное искусство.

Программа подразумевает применение нетрадиционных приемов изобразительной и прикладной деятельности в работе с дошкольниками, для развития воображения, творческого мышления и творческой активности.

Для развития творческих способностей используются нетрадиционные техники ИЗО и ДПИ, экспериментирование с различными художественными материалами и инструментами, дидактические игры, силуэтное изображение, физминутки, пальчиковая гимнастика, рассматривание иллюстраций, наглядные пособия, использование художественного слова.

Цель программы - формирование и развитие творческих способностей детей посредством художественной деятельности.

Навыки:

Дети научатся различать и применять в своих рисунках различные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), предметы простой формы, изобразительные материалы и техники. Разовьют начальные композиционные навыки, научатся делать дополнения в рисунках, улучшать, украшать. Научатся использовать весь лист бумаги, умение располагать предметы друг за другом, друг над другом, друг против друга и т. п., различать, называть и применять в рисунке простые цвета и оттенки.

Возраст учеников: от 5 до 7 лет.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 5 человек.