Секция «Чирлидинг» в «СК на Молодежной»

Информация

Описание:

Это программа физического развития для вашего ребенка, сочетающая в себе элементы танцев,акробатики и гимнастики. Ваш ребенок научится танцевать различные направления, выполнять шпагаты, мостики, сальто, акробатические стойки и поддержки в команде. Девочек ждут участие в городских мероприятиях и соревнованиях.

Секция профессиональная.

Возраст учеников: 4 - 17 лет

Стоимость занятий:

300 руб./разовое посещение;

2200 руб./абонемент 8 занятий;

2990 руб./абонемент 12 занятий.

Продолжительность занятия:

1,5 часа старшая группа (с 8 лет);

1 час младшая группа (до 7 лет).

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 12.

Форма одежды: кроссовки, футболка, лосины.

Дополнительные расходы: да, при подготовке к соревнованиям

Расписание работы: