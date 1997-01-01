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Секция «Чирлидинг» в «СК на Молодежной»
Адреса
- +7 (4212) 202-280
Информация
Описание:
Это программа физического развития для вашего ребенка, сочетающая в себе элементы танцев,акробатики и гимнастики. Ваш ребенок научится танцевать различные направления, выполнять шпагаты, мостики, сальто, акробатические стойки и поддержки в команде. Девочек ждут участие в городских мероприятиях и соревнованиях.
Секция профессиональная.
Возраст учеников: 4 - 17 лет
Стоимость занятий:
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300 руб./разовое посещение;
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2200 руб./абонемент 8 занятий;
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2990 руб./абонемент 12 занятий.
Продолжительность занятия:
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1,5 часа старшая группа (с 8 лет);
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1 час младшая группа (до 7 лет).
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 12.
Форма одежды: кроссовки, футболка, лосины.
Дополнительные расходы: да, при подготовке к соревнованиям
Расписание работы:
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ПН-ПТ 12.00 — 22.00;
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СБ 10.00 – 22.00;
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ВС -выходной.
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