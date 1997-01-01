Секция «Футбол» в школе «Time»

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 49А
- +7 (924) 409-09-50
- +7 (4212) 900-950
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Герасимова, 32
- +7 (924) 409-09-50
- +7 (4212) 900-950
Информация
Описание: занятия футболом помогают укрепить здоровье ребенка, способствуют физическому и психологическому развитию, развитию навыков работы в команде. Игровая форма занятий помогает ребёнку быстро влиться в команду и получать удовольствие от процесса занятий.
Игры между филиалами школы, а также с другими школами и командами города.
Возраст учеников: от 3 до 14 лет.
Стоимость занятий: абонемент — 2000 руб.
Продолжительность занятия: 60 мин.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 12.
Форма одежды: фирменная форма школы.
-
Волейбол в школе №62От 9 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Футбол" в академии "ProСтарт"От 3 до 10 лет Частная
-
ОлимпикаОт 3 до 6 лет Частная
-
Секция волейбол в спортивной школе «Легенда»От 3 до 12 лет От 3500 руб Частная
-
Футбольная академия ProSkillОт 4 до 17 лет От 500 до 1900 руб Частная
-
Секция "Футбол" в ФК «World Classики»От 4 до 16 лет От 2400 руб Частная
-
Школа баскетбола "Айсберг"От 7 до 18 лет Частная
-
Волейбол в школе №85От 9 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Центр подготовки юных футболистов "СКА-Хабаровск"От 6 до 18 лет Государственная
-
Детский футбольный клуб «Тигры»От 5 до 8 лет От 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...