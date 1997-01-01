Секция «Футбол» в школе «Time»

Информация

Описание: занятия футболом помогают укрепить здоровье ребенка, способствуют физическому и психологическому развитию, развитию навыков работы в команде. Игровая форма занятий помогает ребёнку быстро влиться в команду и получать удовольствие от процесса занятий.

Игры между филиалами школы, а также с другими школами и командами города.

Возраст учеников: от 3 до 14 лет.

Стоимость занятий: абонемент — 2000 руб.

Продолжительность занятия: 60 мин.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 12.

Форма одежды: фирменная форма школы.