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Секция «ГолосОК» в ДЮЦ «Восхождение»
Адреса
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: на занятиях проводится углубленная работа по обучению музыкальной терминологии, развитию вокальных данных. Дети учатся правильно пользоваться микрофонами, исполнять произведение под фонограмму, овладевают движениями в различных танцевальных ритмах, а также элементами движений современных танцев, сценического движения. Большая работа ведется над поиском сценического образа. Огромное значение уделяется выбору репертуара.
В работе используются только высокохудожественные произведения, включая современных авторов, обладающие не только выразительной мелодией, но и хорошим грамотным текстом, помогающие воспитывать у юных исполнителей эстетическую культуру и художественный вкус.
Возраст учеников: от 5 до 7 лет.
Продолжительность обучения по программе - 1 учебный год.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Стоимость занятий: 300 руб./занятие.
Форма одежды: свободная.
Особые условия: отсутствие противопоказаний, для их выявления следует посетить врача фониатора или отоларинголога.
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