Секция «ГолосОК» в ДЮЦ «Восхождение»

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Описание: на занятиях проводится углубленная работа по обучению музыкальной терминологии, развитию вокальных данных. Дети учатся правильно пользоваться микрофонами, исполнять произведение под фонограмму, овладевают движениями в различных танцевальных ритмах, а также элементами движений современных танцев, сценического движения. Большая работа ведется над поиском сценического образа. Огромное значение уделяется выбору репертуара.

В работе используются только высокохудожественные произведения, включая современных авторов, обладающие не только выразительной мелодией, но и хорошим грамотным текстом, помогающие воспитывать у юных исполнителей эстетическую культуру и художественный вкус.

Возраст учеников: от 5 до 7 лет.

Продолжительность обучения по программе - 1 учебный год.

Продолжительность занятия: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Стоимость занятий: 300 руб./занятие.

Форма одежды: свободная.

Особые условия: отсутствие противопоказаний, для их выявления следует посетить врача фониатора или отоларинголога.