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Секция «Говорилка» в центре «Бэйбл»
Цена: 500 - 3500
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, ул. Калинина, 51
- +7 (914) 544-04-47
- +7 (4212) 770-447
Информация
Описание: говорилка – это комплексный общеразвивающий курс направленный на развитие речи ребенка.
Возраст учеников: от 1 до 3 лет.
Стоимость занятий: 3500 руб. - абонемент на месяц, 500 руб. - пробно, разовое посещение — 600 руб.
Продолжительность занятия: 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 6.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание работы:
ПН 10:00; ВТ 11:00; СР 17:00; ЧТ 10:00; СБ 11:00, 12:00, 13:00; ВС 11:00
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж 5 летОтзывов: 0
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