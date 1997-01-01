Секция «Говорилка» в центре «Бэйбл»

Информация

Описание: говорилка – это комплексный общеразвивающий курс направленный на развитие речи ребенка.

Возраст учеников: от 1 до 3 лет.

Стоимость занятий: 3500 руб. - абонемент на месяц, 500 руб. - пробно, разовое посещение — 600 руб.

Продолжительность занятия: 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 6.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание работы:

ПН 10:00; ВТ 11:00; СР 17:00; ЧТ 10:00; СБ 11:00, 12:00, 13:00; ВС 11:00