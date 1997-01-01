Секция «Hip-Hop» в студии «Positive»

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Запарина, 82
- +7 (4212) 201-505
Информация
Описание: относится к уличным танцевальным стилям, в основном сопровождаемый хип-хоп музыкой и той, которая развивалась как часть хип-хоп культуры. Он включает в себя широкий диапазон стилей, таких как брейк-данс, локинг, поппинг.
Возраст учеников: от 8 лет.
Стоимость занятий: 2000 руб./абонемент на 8 занятий.
Продолжительность занятий: 60 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
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Zumba kidsОт 6 до 13 лет От 2000 до 2400 руб Частная
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция Baby Dance в СК “Арена”От 3 до 5 лет От 2400 до 3200 руб Частная
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Спортивные бальные танцы в центре "Созвездие"От 4 до 18 лет От 400 до 2500 руб Частная
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Секция "Stretching" в школе танца "Штат 27"От 8 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
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Секция "Break Dance" в студии "Positive"От 8 до 13 лет От 2000 руб Частная
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Секция "Vogue" в "G Project Dance Center"От 8 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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Бальные танцы в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 5 до 12 лет От 1750 до 1750 руб Государственная
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Секция «Breaking» в студии танца «Шум»От 7 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Государственная
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Контемпорари в СК «Арена»От 7 до 12 лет Частная
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