Секция «Hip-Hop» в студии «Positive»

Информация

Описание: относится к уличным танцевальным стилям, в основном сопровождаемый хип-хоп музыкой и той, которая развивалась как часть хип-хоп культуры. Он включает в себя широкий диапазон стилей, таких как брейк-данс, локинг, поппинг.

Возраст учеников: от 8 лет.

Стоимость занятий: 2000 руб./абонемент на 8 занятий.

Продолжительность занятий: 60 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.