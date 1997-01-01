Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция Изо-лепка в клубе "Грамотейка"
Адреса
- +7 (914) 159-11-50
- +7 (4212) 241-150
Информация
Описание: Изолепка – творческий курс, который включает в себя сразу несколько видов деятельности.
Ребята на занятиях учатся лепить из пластилина и солёного теста, рисовать пальчиками, кисточкой, губкой и даже ватными палочками!
А также самостоятельно создают самые разные и необычные аппликации!
Все занятия построены так, что детям скучать не придется. Каждые 7-10 минут меняется вид деятельности. Физкультурные и музыкальные паузы помогут нашим непоседам плодотворно заниматься и создавать маленькие шедевры в течение всего занятия.
Всё занятие построено интересно и увлекательно, обязательно в игровом сюжете, понятном детям. Программа занятий составлена так, что ребенку любого возраста и любого навыка было интересно, и каждый из детей получил бы удовольствие от занятия.
Стоимость занятий: 500 руб./1 занятие, 1200 руб./абонемент на 4 занятия.
Возраст учеников: от 1 до 3 лет - ИЗО-лепка с мамой, от 3 до 8 - ИЗО-лепка.
Количество человек в группах: до 8 человек
Расписание занятий: СР - 19:00.
-
Секция "Берегиня" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Рисовалки-клеялки" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 7 лет Государственная
-
Студия "Лепка" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Краски времени" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Песочная Арт-студия для детей 3-7 лет в детском клубе "Я сам"От 3 до 7 лет От 1400 до 2400 руб Частная
-
Направление "Живопись" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
-
Изобразительное искусство в ЦЭВД "Отрада"От 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Секция «Архи-дети» в ДЮЦ «Восхождение»От 5 до 7 лет Государственная
-
Изобразительно искусство в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Изобразительное искусство в ЦДТ "Народные ремесла"От 6 до 14 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...