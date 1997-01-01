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        Секция Изо-лепка в клубе "Грамотейка"

        Секция Изо-лепка в клубе "Грамотейка"

        Лепка Творчество Изобразительное искусство
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 500 - 1200
        Возраст: 1 - 8 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 94В
        • +7 (914) 159-11-50
        • +7 (4212) 241-150
        Информация

        Описание: Изолепка – творческий курс, который включает в себя сразу несколько видов деятельности.

        Ребята на занятиях учатся лепить из пластилина и солёного теста, рисовать пальчиками, кисточкой, губкой и даже ватными палочками!

        А также самостоятельно создают самые разные и необычные аппликации!

        Все занятия построены так, что детям скучать не придется. Каждые 7-10 минут меняется вид деятельности. Физкультурные и музыкальные паузы помогут нашим непоседам плодотворно заниматься и создавать маленькие шедевры в течение всего занятия.

        Всё занятие построено интересно и увлекательно, обязательно в игровом сюжете, понятном детям. Программа занятий составлена так, что ребенку любого возраста и любого навыка было интересно, и каждый из детей получил бы удовольствие от занятия.

        Стоимость занятий: 500 руб./1 занятие, 1200 руб./абонемент на 4 занятия.

        Возраст учеников: от 1 до 3 лет - ИЗО-лепка с мамой, от 3 до 8 - ИЗО-лепка.

        Количество человек в группах: до 8 человек

        Расписание занятий: СР - 19:00.

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