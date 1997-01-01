Секция «кубики зайцева» в ФК «Наутилус»

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Программа для детей от 4-х до 6-ти лет по известной методике Н.А. Зайцева.

Секрет данной методики прост, посредством игры с кубиками Ваши дети научатся читать. И все это произойдет за достаточно короткое время! При этом материал, с которым работает ребенок в процессе обучения, прост и знаком всем нам с детства – это кубики. Преимущества данной методики состоит в том, что процесс обучения проходит в форме игры, что вызывает интерес ребенка и улучшает запоминание букв и слогов. Запоминание происходит с участием всех чувств, что повышает его эффективность.

Расписание занятий: понедельник с 17:00ч.-17:30мин.

Возраст: 4-6 лет.

Продолжительность занятия: 1 час

Стоимость занятий:абонемент на 8 посещений – 2 800 руб

Разовое посещение (стоимость 1 занятия) – 400 руб