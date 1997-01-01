Секция «Самбо» в «СК на Молодежной»

Информация

Описание:

Это самооборона без оружия, включающая целый комплекс приемов из более, чем полусотни видов единоборств. Помимо бросков, захватов и приемов, здесь применяются и самые разнообразные удары. Тренировки проводятся по программе спортивного самбо, с элементами боевого. В течении года спортсмены принимают участие в соревнованиях (городских, краевых и т.п.) в зависимости от уровня подготовки.

Секция профессиональная.

Участие в соревнованиях: да.

Возраст учеников: 7-16 лет.

Стоимость занятий:

300 руб./разовое посещение;

2200 руб./абонемент 8 занятий;

2990 руб./абонемент 12 занятий.

Форма одежды: футболка, штаны, носки.

Дополнительные расходы: да, при участии на соревнованиях.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 15 человек.

Расписание работы: