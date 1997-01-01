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Секция «Самбо» в «СК на Молодежной»
Адреса
- +7 (4212) 202-280
Информация
Описание:
Это самооборона без оружия, включающая целый комплекс приемов из более, чем полусотни видов единоборств. Помимо бросков, захватов и приемов, здесь применяются и самые разнообразные удары. Тренировки проводятся по программе спортивного самбо, с элементами боевого. В течении года спортсмены принимают участие в соревнованиях (городских, краевых и т.п.) в зависимости от уровня подготовки.
Секция профессиональная.
Участие в соревнованиях: да.
Возраст учеников: 7-16 лет.
Стоимость занятий:
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300 руб./разовое посещение;
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2200 руб./абонемент 8 занятий;
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2990 руб./абонемент 12 занятий.
Форма одежды: футболка, штаны, носки.
Дополнительные расходы: да, при участии на соревнованиях.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15 человек.
Расписание работы:
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ПН-ПТ 12.00 — 22.00;
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СБ 10.00 – 22.00;
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ВС - выходной.
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