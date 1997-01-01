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        Секция «Умные дети»

        Секция «Умные дети»

        Количество преподавателей: 1
        Скорочтение Развитие детей Подготовка к школе Развитие интеллекта
        Рейтинг: 7.8
        Цена: От 800
        Возраст: 5 - 12 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 15 , (офис 15)
        • +7 (924) 220-60-68
        Информация

        Описание секции: 5-6 лет подготовка к школе (чтение, счет, геометрические фигуры, память, внимание, координация, артикуляция и многое другое); 7-8 лет (плавное интересное чтение целыми словами, креативность и гибкость мышления, мотивация и уверенность в себе, повышение успеваемости, память и внимание), 9-12 лет (скорочтение, методы запоминания текстов и стихотворений, шифровки дат и словарных слов, гибкость и оперативность мышления, четкая дикция и артикуляция). Урок проходит индивидуально, групп не предусмотрено.

        Возраст учеников: от 5 до 12 лет.

        Стоимость занятий: 800 руб./занятие.

        Продолжительность занятия: 1 час.

        Частота занятий: от 2 раз в неделю, возможность ходить 1 раз в неделю рассматривается индивидуально.

        Наличие сертификатов/дипломов: по окончании выдается сертификат об окончании обучения с результатами было/стало.

        Форма одежды: свободная, можно приносить сменную обувь.

        Дополнительных расходы:нет, материалы, канцелярия, питьевая вода и прочее уже заложены в стоимость урока.

        Расписание занятий:

        • ВТ,ЧТ 10:00-18:30;

        • СР, ПТ 9:30-18:00;

        • СБ 9:30-15:00

        • ВС, ПН — выходные.

          Преподаватели секции

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