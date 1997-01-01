Секция «Умные дети»

Информация

Описание секции: 5-6 лет подготовка к школе (чтение, счет, геометрические фигуры, память, внимание, координация, артикуляция и многое другое); 7-8 лет (плавное интересное чтение целыми словами, креативность и гибкость мышления, мотивация и уверенность в себе, повышение успеваемости, память и внимание), 9-12 лет (скорочтение, методы запоминания текстов и стихотворений, шифровки дат и словарных слов, гибкость и оперативность мышления, четкая дикция и артикуляция). Урок проходит индивидуально, групп не предусмотрено.

Возраст учеников: от 5 до 12 лет.

Стоимость занятий: 800 руб./занятие.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: от 2 раз в неделю, возможность ходить 1 раз в неделю рассматривается индивидуально.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании выдается сертификат об окончании обучения с результатами было/стало.

Форма одежды: свободная, можно приносить сменную обувь.

Дополнительных расходы:нет, материалы, канцелярия, питьевая вода и прочее уже заложены в стоимость урока.

Расписание занятий: