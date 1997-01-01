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Секция «Умные дети»
Адреса
- +7 (924) 220-60-68
Информация
Описание секции: 5-6 лет подготовка к школе (чтение, счет, геометрические фигуры, память, внимание, координация, артикуляция и многое другое); 7-8 лет (плавное интересное чтение целыми словами, креативность и гибкость мышления, мотивация и уверенность в себе, повышение успеваемости, память и внимание), 9-12 лет (скорочтение, методы запоминания текстов и стихотворений, шифровки дат и словарных слов, гибкость и оперативность мышления, четкая дикция и артикуляция). Урок проходит индивидуально, групп не предусмотрено.
Возраст учеников: от 5 до 12 лет.
Стоимость занятий: 800 руб./занятие.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: от 2 раз в неделю, возможность ходить 1 раз в неделю рассматривается индивидуально.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании выдается сертификат об окончании обучения с результатами было/стало.
Форма одежды: свободная, можно приносить сменную обувь.
Дополнительных расходы:нет, материалы, канцелярия, питьевая вода и прочее уже заложены в стоимость урока.
Расписание занятий:
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ВТ,ЧТ 10:00-18:30;
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СР, ПТ 9:30-18:00;
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СБ 9:30-15:00
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ВС, ПН — выходные.
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Стаж 2 годаОтзывов: 0Стаж 2 годаОтзывов: 0
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