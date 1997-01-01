Секция «В ритме танца» в ДЮЦ «Восхождение»

Информация

Описание: программа направлена на использование навыков, знаний и умений, полученных по ритмике и танцу для раскрытия индивидуальности каждого ребёнка.

Особенностью программы является её широкий возрастной диапазон, а также более широкий и подробный спектр преподаваемых дисциплин. Особенностью проведения занятий по программе является то, что содержание предлагаемого материала не имеет четких границ. На одном занятии может идти изучение элементов классического и эстрадного танцев, одновременно идет развитие и музыкального воспитания, решаются вопросы всестороннего развития обучающихся. В связи с этим занятия в коллективе проходят в интегрированной форме, объединяющей теоретический материал и практику.

Учитывая собственный опыт работы, введение теоретических понятий через практику способствует лучшему усвоению материала. Уже после 1-2 года обучения все дети выступают на отчетном концерте коллектива и показывают хороший результат.

Возраст учеников: от 7 до 17 лет.

Режим занятий: