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Секция “Чтение” в центре “Бэйбл”
Цена: 500 - 2800
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 51
- +7 (914) 544-04-47
- +7 (4212) 770-447
Информация
Описание: комплексное развитие ребенка, обучение чтению
Возраст учеников: от 4 до 7 лет
Стоимость занятий: 2800 руб. - абонемент на месяц, 500 руб. - пробно, разовое посещение - 600 руб.
Продолжительность занятия: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание работы:
ПН 14:00;
ВТ 14:00, 16:00, 17:00;
ЧТ 14:00;
ПТ 14:00, 16:00, 17:00.
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж 5 летОтзывов: 0
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