Секция “Чтение” в центре “Бэйбл”

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Описание: комплексное развитие ребенка, обучение чтению

Возраст учеников: от 4 до 7 лет

Стоимость занятий: 2800 руб. - абонемент на месяц, 500 руб. - пробно, разовое посещение - 600 руб.

Продолжительность занятия: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание работы:

ПН 14:00;

ВТ 14:00, 16:00, 17:00;

ЧТ 14:00;

ПТ 14:00, 16:00, 17:00.