Секция «Breaking» в студии танца «Шум»

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 53 кор. 1
- +7 (4212) 240-445
- +7 (914) 159-04-45
Информация
Описание: Современная танцевальная студия для детей и взрослых.
- Обучение с нуля;
- Команды с уровнем;
- Современные стили танцев;
- Опытные и талантливые педагоги;
- Выступления, баттлы.
Каждый тренер повышает свое мастерство, посещает мастер классы и занимает призовые места на местном и российском уровне, как в личных соревнованиях так и с командой.
Возраст учеников: от 7 до 18.
Стоимость занятий: от 1200 до 2500 в месяц.
Продолжительность занятий: от 1 до 1,5 часов.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 5 до 20.
Расписание работы: с 14:00 до 22:00.
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Секция "Хип-хоп" в ДЮЦ "Дэнс"От 8 до 17 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
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Секция "Dance class" в ФК "Наутилус"От 7 до 16 лет Государственная
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Ирландские танцы в ЦИК "Изумрудный остров"От 11 до 18 лет Государственная
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Студия современного танца в ДСЦ "ЮниCLUB"От 3 до 7 лет Частная
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Модерн в ДЮЦ "Дэнс"От 6 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
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Секция "Dancehall" в "G Project Dance Center"От 8 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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Бальные танцы в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 5 до 12 лет От 1750 до 1750 руб Государственная
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ВАВУ DANCE в академии танца "Fly"От 4 до 6 лет От 350 до 4500 руб Частная
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Студия восточного танца «Ясмин»От 5 до 65 лет От 700 руб Частная
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