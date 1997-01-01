Секция «Dancehall» в студии танца «Шум»

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 53 кор. 1
- +7 (4212) 240-445
- +7 (914) 159-04-45
Информация
Описание: Современная танцевальная студия для детей и взрослых.
- Обучение с нуля;
- Команды с уровнем;
- Современные стили танцев;
- Опытные и талантливые педагоги;
- Выступления, баттлы.
Каждый тренер повышает свое мастерство, посещает мастер классы и занимает призовые места на местном и российском уровне, как в личных соревнованиях так и с командой.
Возраст учеников: от 5 до 18.
Стоимость занятий: от 1200 до 2500 в месяц.
Продолжительность занятий: от 1 до 1,5 часов.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 5 до 20.
Расписание работы: с 14:00 до 22:00.
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Чир-Денс в СК «Заряд»От 11 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Секция "Пластика" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Детские танцы в клубе "ЕжикЕжик"От 2 до 6 лет От 2000 руб Частная
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Секция танцев в танцевальном клубе "Мозаика"От 4 до 13 лет От 2500 руб Частная
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Cheer Hip-Hop в СК «Арена»От 10 до 10 лет Частная
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Street Dance и Hip-HopОт 7 до 17 лет От 400 до 3500 руб Частная
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Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Jazz funk" в "G Project Dance Center"От 14 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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Contemporary в СК «Арена»От 7 до 12 лет Частная
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Ирландские танцы в ЦИК "Изумрудный остров"От 11 до 18 лет Государственная
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