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Секция "Академия супергероев"
Адреса
- +7 (4212) 930-649
Информация
Описание:
Летний клуб для детей 7-12 лет с уклоном на английский язык с играми, квестами и настоящими супергеройскими заданиями приглашаем детей провести лето с пользой. Занятия каждый будний день. Игры, конкурсы, квесты, опыты и экскурсии. Без классических уроков и строгой дисциплины. Трехразовое питание (второй завтрак, обед, полдник) Просмотр и обсуждение кино/мультфильмов на английском. Физические упражнения на свежем воздухе. Общение на английском в течение дня. Каждый день - новая тема и миссия.
Что будет в программе?
Дети будут изучать школьные предметы в новом для них формате. Английский язык, история, актерское мастерство, физика, химия, биология, физкультура и экономика. Ребенка ждут интересные опыты и оригинальные задания.
Цель программы - развить интерес у ребенка к обучению и творчеству через знакомые и интересные ему темы - супергерои, фильмы и мультики, а также через активные занятия. Никаких скучных уроков за партами. Постоянная смена деятельности, система вознаграждений и достижений (без оценок), командная работа. А английский язык становится для них естественным способом общения.
Наличие сертификатов и дипломов по окончании: есть.
Возраст учеников: от 7 до 12 лет.
Дополнительные расходы: не требуются.
Расписание работы: ПН-СБ 10:00 до 19:00.
Стоимость занятий: рассчитывается индивидуально.
Продолжительность занятий: 1 академический час.
Частота занятий: обсуждается индивидуально.
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