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        Секция "Академия супергероев"

        Секция "Академия супергероев"

        Развитие детей Иностранные языки
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 7 - 12 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 74
        • +7 (4212) 930-649
        Информация

        Описание:

        Летний клуб для детей 7-12 лет с уклоном на английский язык с играми, квестами и настоящими супергеройскими заданиями приглашаем детей провести лето с пользой. Занятия каждый будний день. Игры, конкурсы, квесты, опыты и экскурсии. Без классических уроков и строгой дисциплины. Трехразовое питание (второй завтрак, обед, полдник) Просмотр и обсуждение кино/мультфильмов на английском. Физические упражнения на свежем воздухе. Общение на английском в течение дня. Каждый день - новая тема и миссия.

        Что будет в программе?

        Дети будут изучать школьные предметы в новом для них формате. Английский язык, история, актерское мастерство, физика, химия, биология, физкультура и экономика. Ребенка ждут интересные опыты и оригинальные задания.

        Цель программы - развить интерес у ребенка к обучению и творчеству через знакомые и интересные ему темы - супергерои, фильмы и мультики, а также через активные занятия. Никаких скучных уроков за партами. Постоянная смена деятельности, система вознаграждений и достижений (без оценок), командная работа. А английский язык становится для них естественным способом общения.

        Наличие сертификатов и дипломов по окончании: есть.

        Возраст учеников: от 7 до 12 лет.

        Дополнительные расходы: не требуются.

        Расписание работы: ПН-СБ 10:00 до 19:00.

        Стоимость занятий: рассчитывается индивидуально.

        Продолжительность занятий: 1 академический час.

        Частота занятий: обсуждается индивидуально.

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