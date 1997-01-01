Секция "Академия супергероев"

Информация

Описание:

Летний клуб для детей 7-12 лет с уклоном на английский язык с играми, квестами и настоящими супергеройскими заданиями приглашаем детей провести лето с пользой. Занятия каждый будний день. Игры, конкурсы, квесты, опыты и экскурсии. Без классических уроков и строгой дисциплины. Трехразовое питание (второй завтрак, обед, полдник) Просмотр и обсуждение кино/мультфильмов на английском. Физические упражнения на свежем воздухе. Общение на английском в течение дня. Каждый день - новая тема и миссия.

Что будет в программе?

Дети будут изучать школьные предметы в новом для них формате. Английский язык, история, актерское мастерство, физика, химия, биология, физкультура и экономика. Ребенка ждут интересные опыты и оригинальные задания.

Цель программы - развить интерес у ребенка к обучению и творчеству через знакомые и интересные ему темы - супергерои, фильмы и мультики, а также через активные занятия. Никаких скучных уроков за партами. Постоянная смена деятельности, система вознаграждений и достижений (без оценок), командная работа. А английский язык становится для них естественным способом общения.

Наличие сертификатов и дипломов по окончании: есть.

Возраст учеников: от 7 до 12 лет.

Дополнительные расходы: не требуются.

Расписание работы: ПН-СБ 10:00 до 19:00.

Стоимость занятий: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность занятий: 1 академический час.

Частота занятий: обсуждается индивидуально.