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Секция "Аквааэробика" в ДСЦ "ЮниCLUB"
Адреса
- +7 (4212) 707-020
Информация
Описание: детская аквааэробика- это отличная возможность поддерживать организм Вашего ребенка тонусе. Занятия в воде не только развивают все мышечные группы, а именно обеспечат ребенку хорошую осанку, помогут в закаливании организма, но и придают уверенности в воде. Мы учимся не боятся воды и держаться на воде.
Вода также успокаивающе действует на активных детей, позволяет выплеснуть излишки своей энергии. Во время занятий каждый ребенок получает именно то, что ему нужно для гармоничного развития.
Каждое занятие включает:
- Разминку - подготовка всех мышечных групп к активности;
- Основную часть - гимнастика и игры в воде, изучение основных техник плавания;
- Заключительная часть - упражнения на растяжку и расслабление.
Для посещения бассейн необходимо получить справки: анализ кала на яйцеглист, мазок на энтробиоз, справка от педиатра.
*Справки действительны 6 месяцев с даты получения.
Для посещения занятия не забудьте с собой взять:
- купальник/плавки и шлепанцы
- очки и шапочку
- медицинские справки (при первичном посещении)
- дополнительное полотенце при необходимости (одно полотенце выдается бесплатно).
Занятия проводят сертифицированные тренера, имеющие большой опыт работы с детьми.
Продолжительность занятия: 40 минут.
Возраст учеников: 4-7 лет.
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