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Секция "Амфибия" в ФК "Наутилус"
Цена: До 26000
Возраст: 9 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 17 , Наутилус Загородный
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А , Наутилус Южный
Информация
Описание: занятие направлено на обучение плаванию (кроль на груди, кроль на спине, руки брасс, ноги дельфин), эстафеты, подвижные игры.
Возраст: 9-12 лет (группа JUNIOR).
Продолжительность занятия: 40 минут.
Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).
Форма: приобретается самостоятельно.
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