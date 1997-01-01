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Секция Arena Dance в СК “Арена”
Адреса
- +7 (4212) 622-999
Информация
Описание: Arena Dance - это объединяющее название, которое соединило в себе несколько танцевальных направлений и стилей:
Hip-hop - в танцевальном направлении движения исполняются под хип-хоп музыку. Характерной чертой в танцевальной культуре являются эксперименты в хореографии и, конечно, импровизация. Ярким отличием от других танцевальных направлений является его характер, актерская составляющая.
Contemporary - молодое направление современной хореографии, своеобразный микс различных танцевальных стилей и техник. Это не единый однозначный стиль, а объединение баз танцевальных методик, взятых из западного (классический танец, джаз-модерн) и восточного (цигун, тай цзи цюань, йога) искусства движения.
Контемп дает большую свободу для творчества и самовыражения, поэтому его часто называют интеллектуальным и философским танцем.
Возраст учеников: от 5 лет до 8 лет (1 группа), от 9 лет до 14 лет (2 группа).
Стоимость занятий:
Пробное занятие - бесплатно (по записи).
Абонемент на 8 занятий 2400 руб., Абонемент на 12 занятий 3200 руб.
Продолжительность занятия: 60 мин.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 6 до 20 человек.
Расписание работы Пн., Ср., Пят. 18:00-19:00 (1 группа), 19:00-20:00 (2 группа).
Форма одежды: хип-хоп – шорты/штаны/лосины, футболка, кроссовки, контемп – чешки, лосины, футболка/топ, гимнастический купальник.
Дополнительные расходы: нет
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