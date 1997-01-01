Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция "Арт-студия" в ФК "Наутилус"
Цена: До 26000
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 17 , Наутилус Загородный
Информация
Описание: занятия направленные на развитие в ребёнке творческого мышления и эстетического видения окружающих его явлений и предметов. Способствует развитию мелкой моторики.
Возраст: 3-12 лет.
Продолжительность занятия: 30 минут.
Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).
Форма: приобретается самостоятельно.
-
ИЗО студия в центре «Колибри»От 2 до 12 лет Частная
-
Русские народные ремесла в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Иван да Марья" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
-
«Мир сюрпризов и подарков» в ДЮЦ «Восхождение»От 6 до 16 лет Государственная
-
Комплексные развивающие занятия в ДК "Я сам"От 3 до 5 лет От 2000 до 3500 руб Частная
-
«Школа социального успеха» в ДЮЦ «Восхождение»От 14 до 17 лет Государственная
-
Театральная студия на английском в «Grouth Club»От 7 до 14 лет От 375 до 500 руб Частная
-
Рисунок с стиле аниме и фэнтези в ТС «Ostage»От 4 до 18 лет От 1000 до 1200 руб Частная
-
«Художественное слово» в ДЮЦ «Восхождение»От 7 до 17 лет Частная
-
Песочная Арт-студия для детей 7-13 лет в детском клубе "Я сам"От 7 до 13 лет От 1400 до 2400 руб Частная
Загрузка комментариев...