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Секция "Айкидо" в ФК "Энка LIFE"
Адреса
- +7 (4212) 304-430
Информация
Описание: Студия направлена на гормоничное развитие ребенка. Посещая регулярные занятия,дети развиваются физически, укрепляют здоровье, учатся общаться друг с другом и добиваться поставленных целей.
Возраст: 6-12 лет.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Расписание: вторник, четверг в 18:00 ; суббота 10:00-11:30.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Форма: приобретается самостоятельно.
В наши дни большинство родителей стремятся дать детям помимо хорошего образование физическое развитие. При выборе спортивной секции многие обращают внимание на секции по айкидо. Это современное японское боевое искусство. Которое не только развивает безупречную технику в физических силах, но и формирует правильное отношение к жизни.
Посещая данную секцию, ребенок сможет защищать как себя, так и других, сможет дать отпор противникам, обретет положительных друзей, и научится постоять за себя в любой трудной жизненной ситуации.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по айкидо в Хабаровске
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