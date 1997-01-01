Секция Айкидо в СК «Заряд»

Информация

Описание:

Айкидо- это одно из самых популярных современных боевых искусств. Техники айкидо позволяют «управлять» силой противника. Помимо развития физической составляющей, на занятиях уделяется время на развитие сознания. Секция профессиональная.

В Айкидо нет официальных соревнований. Единственные соревнования в которых мы участвуем это ежегодные игры боевых искусств проходящие в Хабаровске. Соревнования проходят в рамках технической базы Айкидо Айкикай в разделах Кихон и Дзюваза.

Возраст учеников: от 7 лет

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1-1,5 часа.

Стоимость занятий: 2800 руб./месяц (12 занятий)

Форма одежды: кимоно.