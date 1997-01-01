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Секция Айкидо в СК «Заряд»
Цена: 2800 - 2800
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание:
Айкидо- это одно из самых популярных современных боевых искусств. Техники айкидо позволяют «управлять» силой противника. Помимо развития физической составляющей, на занятиях уделяется время на развитие сознания. Секция профессиональная.
В Айкидо нет официальных соревнований. Единственные соревнования в которых мы участвуем это ежегодные игры боевых искусств проходящие в Хабаровске. Соревнования проходят в рамках технической базы Айкидо Айкикай в разделах Кихон и Дзюваза.
Возраст учеников: от 7 лет
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1-1,5 часа.
Стоимость занятий: 2800 руб./месяц (12 занятий)
Форма одежды: кимоно.
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