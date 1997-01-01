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        Секция Baby Dance в СК “Арена”

        Секция Baby Dance в СК “Арена”

        Количество преподавателей: 1
        Танцы
        Рейтинг: 7.8
        Цена: 2400 - 3200
        Возраст: 3 - 5 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
        • +7 (4212) 622-999
        Информация

        Описание: Baby Dance -это начальная танцевальная подготовка для самых маленьких. Во время тренировки ребенок приобретает базовые танцевальные и хореографические навыки, обучается основным танцевальным шагам, развивает координацию, чувство ритма, приобретает правильную осанку и растяжку. Уроки танцев влияют на эмоциональную сферу ребенка. Ведь танец и музыка погружают человека в мир эмоций, способствуя не только их рождению, но и освобождению. Во время танца ребенок учится понимать себя, осознавать свои эмоции и впоследствии их выражать.

        Занятие танцами является незаменимой частью воспитательного процесса. У детей формируются такие полезные качества, как целеустремленность, трудолюбие, упорство, организованность.

        Возраст учеников: от 3-х до 5 лет.

        Стоимость занятий:

        • пробное занятие бесплатно (по записи),

        • абонемент на 8 занятий 2400 руб.,

        • абонемент на 12 занятий 3200 руб.

        Продолжительность занятия: 45 мин.

        Частота занятий: 3 раза в неделю.

        Количество человек в группах: от 6 до 20 человек.

        Форма одежды:гимнастический купальник, шорты/лосины, футболка, чешки/мягкие балетки, волос собран в шишку.

        дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д).

        Расписание работы: ПН, СР, ПТ 18:15-19:00, 19:00-20:00.

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