Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция Baby Dance в СК “Арена”
Адреса
- +7 (4212) 622-999
Информация
Описание: Baby Dance -это начальная танцевальная подготовка для самых маленьких. Во время тренировки ребенок приобретает базовые танцевальные и хореографические навыки, обучается основным танцевальным шагам, развивает координацию, чувство ритма, приобретает правильную осанку и растяжку. Уроки танцев влияют на эмоциональную сферу ребенка. Ведь танец и музыка погружают человека в мир эмоций, способствуя не только их рождению, но и освобождению. Во время танца ребенок учится понимать себя, осознавать свои эмоции и впоследствии их выражать.
Занятие танцами является незаменимой частью воспитательного процесса. У детей формируются такие полезные качества, как целеустремленность, трудолюбие, упорство, организованность.
Возраст учеников: от 3-х до 5 лет.
Стоимость занятий:
-
пробное занятие бесплатно (по записи),
-
абонемент на 8 занятий 2400 руб.,
-
абонемент на 12 занятий 3200 руб.
Продолжительность занятия: 45 мин.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 6 до 20 человек.
Форма одежды:гимнастический купальник, шорты/лосины, футболка, чешки/мягкие балетки, волос собран в шишку.
дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д).
Расписание работы: ПН, СР, ПТ 18:15-19:00, 19:00-20:00.
-
Танцевальная ритмика в детском клубе "Я сам"От 3 до 7 лет От 1400 до 2400 руб Частная
-
Секция "Kids dance" в студии танца «Шум»От 5 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Частная
-
"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Секция «Breaking» в студии танца «Шум»От 7 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Государственная
-
Vogue в студии "Терпсихора"От 10 до 15 лет От 1300 руб Частная
-
Хип-хоп в академии танца "Fly"От 5 до 16 лет От 350 до 4500 руб Частная
-
Секция "Hip hop" в "G Project Dance Center"От 8 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
-
Дэнс Микс в студии «Терпсихора»От 9 до 12 лет От 1300 руб Частная
-
Эстрадные танцы в студии "Терпсихора"От 4 до 4 лет От 1300 руб Частная
-
Секция "Stretching" в школе танца "Штат 27"От 8 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
Загрузка комментариев...