Секция Baby Dance в СК “Арена”

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Описание: Baby Dance -это начальная танцевальная подготовка для самых маленьких. Во время тренировки ребенок приобретает базовые танцевальные и хореографические навыки, обучается основным танцевальным шагам, развивает координацию, чувство ритма, приобретает правильную осанку и растяжку. Уроки танцев влияют на эмоциональную сферу ребенка. Ведь танец и музыка погружают человека в мир эмоций, способствуя не только их рождению, но и освобождению. Во время танца ребенок учится понимать себя, осознавать свои эмоции и впоследствии их выражать.

Занятие танцами является незаменимой частью воспитательного процесса. У детей формируются такие полезные качества, как целеустремленность, трудолюбие, упорство, организованность.

Возраст учеников: от 3-х до 5 лет.

Стоимость занятий:

пробное занятие бесплатно (по записи),

абонемент на 8 занятий 2400 руб.,

абонемент на 12 занятий 3200 руб.

Продолжительность занятия: 45 мин.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 6 до 20 человек.

Форма одежды:гимнастический купальник, шорты/лосины, футболка, чешки/мягкие балетки, волос собран в шишку.

дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д).

Расписание работы: ПН, СР, ПТ 18:15-19:00, 19:00-20:00.