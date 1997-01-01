Секция "Baby Dance" в студии "Positive"

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Запарина, 82
- +7 (4212) 201-505
Информация
Описание: дети изучают основы современной хореографии на базе популярных стилей - Jazz Funk (Джаз фанк), Vogue (вог), Hip-Hop (Хип-Хоп). Урок строится из разминки, растяжки, ритмики, разучивания небольших танцевальных связок.
Возраст учащихся: две группы: 3-5 лет и 6-9 лет.
Стоимость: 2000 руб./абонемент на 8 занятий.
Продолжительность занятий:
- 3-5 лет - 45 минут.
- 6-9 лет 60 минут.
Форма: приобретается самостоятельно.
Количество человек в группе : 10
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