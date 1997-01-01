Секция "Бас-гитара" в ЦЭВД "Отрада"

Информация

Направление: художественное.

Цель программы – развитие у воспитанника творческой одаренности, музыкальной культуры личности, способной исполнять музыкальные произведения на бас-гитаре в составе эстрадно-джазового ансамбля и сольно.

Описание: уроки игры на эстрадно-джазовой гитаре.

Возраст: 7-17 лет.

Основа: платная.

Нормативный срок освоения: 5 лет.

Для обучения необходимо наличие собственного инструмента.

Количество человек в группе :10

Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.

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