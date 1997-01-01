Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция баскетбол в спортивной школе «Легенда»
Адреса
- +7 (4212) 208-501
Информация
Описание секции:
-
Уникальная методология РГУФКСМиТ, Среди его выпускников свыше 140 олимпийских чемпионов,
-
чемпионы Европы и мира. В их числе Лев Яшин, Ирина Роднина, Валерий Харламов, Светлана Журова, Павел Буре, Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычев, Павел Погребняк, Дмитрий Носов и многие другие(это показатель проверенности и работоспособности методик). Открытие новых, более здоровых привычек для ребёнка (в отличии от компьютерных игр и развлечений с планшетом, наша спортивная секция с особой методикой позволит привить ребёнку интерес к более здоровым и полезным привычкам, которые заметно помогут ему в жизни).
-
Индивидуальный подход к каждому ребёнку не оставит без внимания его потребности и нужды
-
Привитие воли к победы и навыков командной игры.
-
Гармоничное физическое развитие ребёнка (хорошая координация, разминка всех сухожилий, связок, суставов, придание мышечного тонуса, повышение иммунитета и т.д.).
-
Правильная трата энергии, которая позволяет детям хорошо спать и прекрасно себя чувствовать. А родителям отдыхать!
-
профессиональная/непрофессиональная-профессиональная
-
участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов товарищеские матчи и турниры!!!
возраст учеников: с 3 до 12
стоимость занятий: от 3500
продолжительность занятия: 45-60 минут
частота занятий: 2 раза в неделю
количество человек в группах: не больше 10
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
ЮниорОт 3 до 14 лет От 3200 руб Частная
-
Секция «Футбол» в школе «Time»От 3 до 14 лет От 2000 руб Частная
-
Хоккей с шайбой в ХКЦРХ«Амур»От 5 до 18 лет От 3600 руб Государственная
-
Центр подготовки юных футболистов "СКА-Хабаровск"От 6 до 18 лет Государственная
-
Волейбол в спортивном комплексе «Спартак»От 9 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
ОлимпикаОт 3 до 6 лет Частная
-
Волейбол в спортивном комплексе «Южный»От 9 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Хоккей с мячом" в ДЮСШ "Заря"От 8 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Детская футбольная школа «Динамо»От 7 до 15 лет От 2500 руб Частная
-
Секция волейбол в спортивной школе «Легенда»От 3 до 12 лет От 3500 руб Частная
Загрузка комментариев...