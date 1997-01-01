Секция баскетбол в спортивной школе «Легенда»

чемпионы Европы и мира. В их числе Лев Яшин, Ирина Роднина, Валерий Харламов, Светлана Журова, Павел Буре, Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычев, Павел Погребняк, Дмитрий Носов и многие другие(это показатель проверенности и работоспособности методик). Открытие новых, более здоровых привычек для ребёнка (в отличии от компьютерных игр и развлечений с планшетом, наша спортивная секция с особой методикой позволит привить ребёнку интерес к более здоровым и полезным привычкам, которые заметно помогут ему в жизни).