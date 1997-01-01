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Секция "Батик" в ЦДТ "Народные ремесла"
Адреса
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
Батик - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов.
На ткань - шёлк, хлопок, шерсть, синтетику - наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв (резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на водной основе - в зависимости от выбранной техники, ткани и красок).
Данный вид творчества позволяет применять индивидуальный подход, связанный с разницей в возрасте, так как каждый учащийся выполняет задание в меру своих способностей. Состав группы постоянный. Специальной подготовки для занятий в студии не требуется.
Цель – развитие у обучающегося мотивации к познанию, развитие творческих способностей, художественного воображения, воспитать уважительное отношение к своей народной культуре.
Программа рассчитана на 3 года. Продолжительность занятий первый год обучения составляет 2 часа на одно занятие 2 раза в неделю, итоговое количество 144 часа, второй и третий год обучения 3 часа на одно занятие 2 раза в неделю, итоговое количество 216 часов.
Число учащихся в группе: от 10 до 15 человек.
Возраст: 10-14 лет.
Стоимость: бесплатно.
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