Секция "Батик" в ЦДТ "Народные ремесла"

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Описание:

Батик - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов.

На ткань - шёлк, хлопок, шерсть, синтетику - наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв (резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на водной основе - в зависимости от выбранной техники, ткани и красок).

Данный вид творчества позволяет применять индивидуальный подход, связанный с разницей в возрасте, так как каждый учащийся выполняет задание в меру своих способностей. Состав группы постоянный. Специальной подготовки для занятий в студии не требуется.

Цель – развитие у обучающегося мотивации к познанию, развитие творческих способностей, художественного воображения, воспитать уважительное отношение к своей народной культуре.

Программа рассчитана на 3 года. Продолжительность занятий первый год обучения составляет 2 часа на одно занятие 2 раза в неделю, итоговое количество 144 часа, второй и третий год обучения 3 часа на одно занятие 2 раза в неделю, итоговое количество 216 часов.

Число учащихся в группе: от 10 до 15 человек.

Возраст: 10-14 лет.

Стоимость: бесплатно.