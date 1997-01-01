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Секция "Белая ладья" в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 13 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Описание: шахматный клуб.
Обучение шахматам развивает в детях следующие качества:
1. Умение самостоятельно принимать решения.
2.Умение противостоять трудностям и давлению со стороны соперника.
3.Развитие фантазии и творческого созидания.
4.Развитие логического мышления и памяти.
5.Умение стратегически мыслить и анализировать свои действия.
6. Развитие скорости реакции, необходимой для принятия взвешенного решения.
7.Умение соразмерять затраты времени со сложностью задач.
Направление: физкультурно-спортивное.
Возраст: 8-13 лет.
Основа: платная.
Нормативный срок освоения: 3 года.
Количество человек в группе : 15.
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