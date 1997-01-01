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Секция "Бисероплетение" в ЦДТ "Народные ремесла"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
Развитие мелкой и крупной моторики пальцев, формирование основ геометрии, логического мышления, пространственного мышления, улучшение координации рук, и как следствие улучшение почерка.
Возраст: 7-12 лет.
Стоимость: бесплатно.
Количество человек в группе : 15
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