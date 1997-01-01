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Секция бокса в Центре развития бокса
Цена: Цена не указана
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
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Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 1
- +7 (4212) 254-959
Хабаровск, Индустриальный, пер. Казарменный, 15
- +7 (924) 310-62-41
- +7 (4212) 465-234
Информация
Горя желанием знать и видеть своего ребенка сильным и здоровым, многие родители отдают своего ребенка в спорт. Бокс - идеально подходит для этой цели. Это не только всесторонне развитие вашего малыша, но и прекрасная физическая подготовка, развитие силы духа, навыков общения с людьми, интеллекта. Помимо этого, занятия боксом способствуют развитию творческого мышления, ответственности и дисциплине, ну и главное-умению постоять за себя.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по боксу в Хабаровске.
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