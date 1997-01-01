Секция "Бокс" в ФК "World Class'ики"

Информация

Описание: Развитие силы, скорости, координации движений

Возраст учеников: 7-16 лет

Частота занятий: 2 раз в неделю

Продолжительность занятия: 60 мин

Стоимость занятий: 2400 рублей в месяц

Количество человек в группе: 6-8

Горя желанием знать и видеть своего ребенка сильным и здоровым, многие родители отдают своего ребенка в спорт. Бокс - идеально подходит для этой цели. Это не только всесторонне развитие вашего малыша, но и прекрасная физическая подготовка, развитие силы духа, навыков общения с людьми, интеллекта. Помимо этого, занятия боксом способствуют развитию творческого мышления, ответственности и дисциплине, ну и главное-умению постоять за себя.

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