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Секция "Бокс" в ФК "World Class'ики"
Цена: От 2400
Возраст: 7 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 46
- +7 (4212) 602-602 , отдел продаж
- +7 (4212) 413-256 , рецепция
Информация
Описание: Развитие силы, скорости, координации движений
Возраст учеников: 7-16 лет
Частота занятий: 2 раз в неделю
Продолжительность занятия: 60 мин
Стоимость занятий: 2400 рублей в месяц
Количество человек в группе: 6-8
Горя желанием знать и видеть своего ребенка сильным и здоровым, многие родители отдают своего ребенка в спорт. Бокс - идеально подходит для этой цели. Это не только всесторонне развитие вашего малыша, но и прекрасная физическая подготовка, развитие силы духа, навыков общения с людьми, интеллекта. Помимо этого, занятия боксом способствуют развитию творческого мышления, ответственности и дисциплине, ну и главное-умению постоять за себя.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по боксу в Хабаровске.
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