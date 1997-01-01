Секция бокса "12 Унций"

Информация

Описание: Бокс является прекрасным средством моральной и физической подготовки. Занятия боксом оказывают значительное положительное влияние на нервную систему, совершенствуются вестибулярный аппарат, улучшается координация движений. Развиваются скоростные и силовые способности, улучшается выносливость и ловкость занимающихся. Занятия Боксом воспитывают дисциплинированность, уважение к ближнему и многие другие черты характера. Секция отмечена благодарностью мэра Хабаровска А.Н. Соколова, благодарность начальника управления по физ.культуре и спорту администрации Хабаровска А.Ю. Леонова.

Возраст учеников: от 10 до 16

Стоимость занятий: бесплатно

Продолжительность занятий:1час 30 мин.

Частота занятий: Ежедневно кроме воскресенья

Количество человек в группах: до 18

Форма одежды: спортивная.