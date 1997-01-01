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Секция бокса "12 Унций"
Адреса
- +7 (4212) 781-027
Информация
Описание: Бокс является прекрасным средством моральной и физической подготовки. Занятия боксом оказывают значительное положительное влияние на нервную систему, совершенствуются вестибулярный аппарат, улучшается координация движений. Развиваются скоростные и силовые способности, улучшается выносливость и ловкость занимающихся. Занятия Боксом воспитывают дисциплинированность, уважение к ближнему и многие другие черты характера. Секция отмечена благодарностью мэра Хабаровска А.Н. Соколова, благодарность начальника управления по физ.культуре и спорту администрации Хабаровска А.Ю. Леонова.
Возраст учеников: от 10 до 16
Стоимость занятий: бесплатно
Продолжительность занятий:1час 30 мин.
Частота занятий: Ежедневно кроме воскресенья
Количество человек в группах: до 18
Форма одежды: спортивная.
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