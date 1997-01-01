Секция бокса на Школьной

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Школьная, 18
- +7 (4212) 382-887
Информация
Детский юношеский клуб физической подготовки приглашает всех желающих на занятия боксом.
Возраст: 8-15 лет
Продолжительность занятий: 1.5 часа
Преподаватель: Ревин Дмитрий
Форма: свободная
Горя желанием знать и видеть своего ребенка сильным и здоровым, многие родители отдают своего ребенка в спорт. Бокс - идеально подходит для этой цели. Это не только всесторонне развитие вашего малыша, но и прекрасная физическая подготовка, развитие силы духа, навыков общения с людьми, интеллекта. Помимо этого, занятия боксом способствуют развитию творческого мышления, ответственности и дисциплине, ну и главное-умению постоять за себя.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по боксу в Хабаровске.
-
Секция "Кикбоксинг" в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»От 4 до 18 лет Частная
-
Дзюдо в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Государственная
-
Самбо в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Государственная
-
Секция "Таэквондо" в Союзе таэвондоОт 3 до 18 лет От 3000 руб Государственная
-
Jiu-Jitsu kids в СК "Академия"От 8 до 14 лет От 300 до 3200 руб Частная
-
Бокс в СК «Заряд»От 16 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
Школа капоэйры "Rabo de Arraia"От 4 до 18 лет От 350 до 2800 руб Частная
-
MMA в СК «Арена»От 6 до 17 лет Частная
-
Секция Киокусинкай каратэ в ДЮСШ "Мастер"От 4 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...