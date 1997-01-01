Секция бокса на Школьной

Информация

Детский юношеский клуб физической подготовки приглашает всех желающих на занятия боксом.

Возраст: 8-15 лет

Продолжительность занятий: 1.5 часа

Преподаватель: Ревин Дмитрий

Форма: свободная

Горя желанием знать и видеть своего ребенка сильным и здоровым, многие родители отдают своего ребенка в спорт. Бокс - идеально подходит для этой цели. Это не только всесторонне развитие вашего малыша, но и прекрасная физическая подготовка, развитие силы духа, навыков общения с людьми, интеллекта. Помимо этого, занятия боксом способствуют развитию творческого мышления, ответственности и дисциплине, ну и главное-умению постоять за себя.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по боксу в Хабаровске.