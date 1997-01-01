Секция "Break Dance" в школе танца "Штат 27"

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 26 , 1 этаж
- +7 (914) 217-71-77
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 81 , цокольный этаж, вход с торца
- +7 (914) 217-71-77
Информация
Возраст: от 6 лет
Стоимость:
Разовое занятие - 350 руб.
Абонемент на 4 занятия - 1000 руб.
Абонемент на 8 занятий - 2000 руб.
Абонемент на 16 занятий - 3600 руб.
Абонемент на 24 занятий - 5100 руб.
Безлимит на месяц - 6000 руб.
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: одежда для танцев
Дополнительные расходы: нет
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Секция Baby Dance в СК “Арена”От 3 до 5 лет От 2400 до 3200 руб Частная
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Dance mix в академии танца "Fly"От 8 до 18 лет Государственная
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Секция "Break Dance" в студии "Positive"От 8 до 13 лет От 2000 руб Частная
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Секция "Dancehall" в школе танца "Штат 27"От 8 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
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Хореографическое искусство в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 14 лет Бесплатно Государственная
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Эстрадные танцы в студии "Терпсихора"От 4 до 4 лет От 1300 руб Частная
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Студия восточного танца «Ясмин»От 5 до 65 лет От 700 руб Частная
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Секция "MIX DANCE" в "LIGHT dance studio"От 11 до 15 лет От 2400 руб Частная
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Pole kids в студии «Терпсихора»От 10 до 17 лет От 1300 руб Частная
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Секция "Jazz Funk" в школе танца "Штат 27"От 10 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
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