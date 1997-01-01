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Секция "Брейк-данс" в ДЮЦ "Дэнс"
Адреса
- +7 (4212) 217-040
- +7 (4212) 605-066
Информация
Описание: детская студия танца, направление - брейк-данс.
Возраст: с 8 лет.
Стоимость: от 2000 рублей в месяц (2 занятия в неделю).
Форма: приобретается самостоятельно.
Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по занятию танцами в Хабаровске
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