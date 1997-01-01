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«Акробатика в чирлидинге» в ДЮЦ «Восхождение»
Адреса
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: «Акробатика в чирлидинге» – авторская интегрированная дополнительная общеразвивающая программа, предназначенная для детского спортивного клуба чирлидеров.
В рамках данной программы формируется сплоченный коллектив творческих личностей, способных брать ответственность на себя, формируется умение жить и эффективно работать в коллективе. Цель программы - формирование физической культуры личности ребенка средствами акробатики.
На занятиях используются следующие формы:
- групповые (12 – 15 человек),
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- звеньевые (5 – 6 человек),
- индивидуальные (1 – 2 человека),
- интегрированные и бинарные.
Интегрированные и бинарные занятия предусматривают работу 2-х педагогов – педагога по хореографии и педагога по акробатике, что позволяет значительно повысить качество и максимальную насыщенность учебного занятия и спортивной программы. Необходимость введения такой формы занятий, обусловлена тем, что педагог по акробатике следит за техникой выполнения спортивных элементов, а педагог по хореографии за точным исполнением данс-программы.
Необходим медицинский допуск.
Возраст учеников: от 6 до 12 лет.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю — первый год обучения, 4 раза в неделю — со второго года.
Количество человек в группах: от 1 до 15 человек.
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Стаж 26 летОтзывов: 14Стаж 26 летОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 3Стаж 6 летОтзывов: 0
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