«Акробатика в чирлидинге» в ДЮЦ «Восхождение»

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Описание: «Акробатика в чирлидинге» – авторская интегрированная дополнительная общеразвивающая программа, предназначенная для детского спортивного клуба чирлидеров.

В рамках данной программы формируется сплоченный коллектив творческих личностей, способных брать ответственность на себя, формируется умение жить и эффективно работать в коллективе. Цель программы - формирование физической культуры личности ребенка средствами акробатики.

На занятиях используются следующие формы:

- групповые (12 – 15 человек),

звеньевые (5 – 6 человек), индивидуальные (1 – 2 человека), интегрированные и бинарные.



Интегрированные и бинарные занятия предусматривают работу 2-х педагогов – педагога по хореографии и педагога по акробатике, что позволяет значительно повысить качество и максимальную насыщенность учебного занятия и спортивной программы. Необходимость введения такой формы занятий, обусловлена тем, что педагог по акробатике следит за техникой выполнения спортивных элементов, а педагог по хореографии за точным исполнением данс-программы.

Необходим медицинский допуск.

Возраст учеников: от 6 до 12 лет.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю — первый год обучения, 4 раза в неделю — со второго года.

Количество человек в группах: от 1 до 15 человек.