Секция "Чудо в красках" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Программа предназначена для детей: 5 -7 лет

Направленность: художественная

Основа: платная.

Срок реализации программы: 1год

Режим проведения занятий: 1 раз в неделю по 1 часу в группе «Архипка» и 2 раза в неделю по 1 часу в группе «Архидети»

Основные формы проведения занятий: групповые

Ожидаемый результат: научиться различать и применять в своих рисунках различные геометрические фигуры, изображать предметы простой формы, способствовать формированию сенсорных способностей, развитию моторики, познакомить с различными изобразительными материалами и техниками, способствовать развитию интереса к совместной деятельности.