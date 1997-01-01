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Секция "Чудо в красках" в ДЮЦ "Восхождение"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 399-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей: 5 -7 лет
Направленность: художественная
Основа: платная.
Срок реализации программы: 1год
Режим проведения занятий: 1 раз в неделю по 1 часу в группе «Архипка» и 2 раза в неделю по 1 часу в группе «Архидети»
Основные формы проведения занятий: групповые
Ожидаемый результат: научиться различать и применять в своих рисунках различные геометрические фигуры, изображать предметы простой формы, способствовать формированию сенсорных способностей, развитию моторики, познакомить с различными изобразительными материалами и техниками, способствовать развитию интереса к совместной деятельности.
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