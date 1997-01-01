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Секция "Дальневосточник - дорога вперед" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 13-17 лет
Срок реализации программы – 2 года
Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 и 2.5 часа
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат:
Развития физических качеств и всесторонне развитой личности средствами туризма и краеведения. Изучение истории, природы и культуры родного края,
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
Особенности программы:
Детям предоставляется возможность заниматься в рамках проекта «Школа выживания»
Любое воспитание ребенка необходимо начинать с любви к своей Родине. В системе патриотического воспитания детей краеведение является важным этапом. Знание истории и культуры своего региона – основа занятий в секциях по краеведению. Все это помогает сформировать духовность человека. Проникнуть в глубину души своего народа, понять традиции помогает изучение хозяйства, природы, населения своего региона.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по краеведению в Хабаровске
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