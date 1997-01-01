Секция "Дальневосточник - дорога вперед" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Программа предназначена для детей – 13-17 лет

Срок реализации программы – 2 года

Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 и 2.5 часа

Основные формы проведения занятий – групповые

Ожидаемый результат:

Развития физических качеств и всесторонне развитой личности средствами туризма и краеведения. Изучение истории, природы и культуры родного края,

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

Особенности программы:

Детям предоставляется возможность заниматься в рамках проекта «Школа выживания»

Любое воспитание ребенка необходимо начинать с любви к своей Родине. В системе патриотического воспитания детей краеведение является важным этапом. Знание истории и культуры своего региона – основа занятий в секциях по краеведению. Все это помогает сформировать духовность человека. Проникнуть в глубину души своего народа, понять традиции помогает изучение хозяйства, природы, населения своего региона.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по краеведению в Хабаровске