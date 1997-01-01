Секция "Dance class" в ФК "Наутилус"

Информация

Описание: танцевальное занятие, направленное на изучение современных стилей танцев, развитие гибкости, пластичности, музыкального слуха.

Возраст: 7-16 лет.

Продолжительность занятия: 30-45 минут.

Платно: +

Форма: приобретается самостоятельно.

Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.

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