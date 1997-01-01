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Секция "Dancehall" в студии "Positive"
Цена: От 2000
Возраст: 8 - 13 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Запарина, 82
- +7 (4212) 201-505
Информация
Описание: общая хореография для детей.
Возраст учащихся: 8-13 лет.
Стоимость занятий: 2000 руб./абонемент на 8 занятий.
Продолжительность занятий: 60 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Форма: приобретается самостоятельно.
Количество человек в группе : 10
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