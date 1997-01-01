Секция "Детская йога" в ФК "Наутилус"

Информация

Описание: это занятие, способствующие гармоничному развитию детей. Развивается гибкость, хорошая осанка, укрепляется организм. Способствует расслаблению, происходит эффективное восстановление работоспособности после занятий в школе.

Возраст: 9-12 лет (группа TEEN).

Продолжительность занятия: 30 минут.

Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).

Форма: приобретается самостоятельно.