Секция "Джиу-джитсу" в ВПЦ "Взлет"

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Джиу-джитсу — общее название, применяемое для японских боевых искусств, включающих в себя техники работы с оружием и без него. То есть, джиу-джитсу — искусство рукопашного боя, основным принципом которого является «мягкая», «податливая» техника движений.



Возраст воспитанников от 10 лет.

Стоимость: бесплатно.