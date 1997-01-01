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Секция "Джиу-джитсу" в ВПЦ "Взлет"
Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Радищева, 8Д
- +7 (4212) 360-099
- +7 (924) 201-94-42 , директор
- +7 (914) 543-25-54 , тренер
Информация
Джиу-джитсу — общее название, применяемое для японских боевых искусств, включающих в себя техники работы с оружием и без него. То есть, джиу-джитсу — искусство рукопашного боя, основным принципом которого является «мягкая», «податливая» техника движений.
Возраст воспитанников от 10 лет.
Стоимость: бесплатно.
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