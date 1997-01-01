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Секция "Другой взгляд на мир" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 13-17 лет
Срок реализации программы – 2 года
Режим проведения занятий – 1 раз в неделю 3 часа (1 год обучения), 2 раза в неделю по 3 часа (2 год обучения)
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат:
Овладение мастерством фотографа, совершенствование в конкретных видах фотосъемки. Освоение практических навыков и умений обращения с различными типами фотокамер и фотопринадлежностей, умение самостоятельно применять полученные знания на практике для получения высококачественного фотографического изображения.
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
Особенность, оригинальность программы:
Данная программа позволяет многим детям найти место в жизни, развить в себе способности творческого самовыражения, самоутвердиться или просто заняться интересным и полезным делом. Она учит подростков жить в коллективе, в атмосфере дружбы и взаимопомощи. Программа ориентирована на формирование у школьников знаковых, образно-символических форм мышления и представления, она предполагает изучение места визуальных технологий в современной культуре, анализ современных средств построения образов.
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