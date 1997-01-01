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Секция "Фитбол" в ФК "Наутилус"
Цена: До 26000
Возраст: 1 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 17 , ФК "Наутилус"
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А , ФК "Наутилус"
Информация
Описание:
- Группа Baby: занятие с участием родителей, с использованием мячей большого диаметра, улучшает функцию сердечно сосудистой системы, дыхания, повышает обмен веществ, укрепленяет опорно-двигательный аппарат и развивает музыкальный слух.
- Группа Child: танцевальное занятие с мячами раличного диаметра, формирование правильной осанки и координации, развитие танцевальности, чувства ритма и музыкального слуха.
- Группа Kids: весёлое и динамичное занятие с использованием специальных мячей большого диаметра, развивает координацию движений, оказывает положительное влияние на позвоночник.
- Группа Junior: силовое занятие с использованием фитболов; накомство детей с классической аэробикой; укрепление крупных мышечных групп, развитие координации, силы и выносливости.
Возраст:
- Группа Baby: 14 месяцев - 3 года.
- Группа Child: 3-5 лет.
- Группа Kids: 5-8 лет.
- Группа Junior: 9-12 лет.
Продолжительность занятия: 30-45 минут.
Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).
Форма: приобретается самостоятельно.
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