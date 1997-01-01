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Секция "Фитнес ГТО" в ФК "World Class'ики"
Цена: От 2400
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 46
- +7 (4212) 413-256 , отдел продаж
- +7 (4212) 646-464 , рецепция
Информация
Описание: Подготовка к сдаче нормативов ГТО. Развитие общефизических качеств
Возраст учеников: 7-17 лет
Частота занятий: 2 раза в неделю
Продолжительность занятия: 55 мин
Стоимость занятий: 2400 в месяц
Количество человек в группе: 6-8
Форма одежды: спортивная
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