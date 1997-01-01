Секция "Фитнес" в ФК "Энка LIFE"

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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Волочаевская, 8Б , остановка Индустриальный колледж
- +7 (4212) 304-430
Информация
Описание: Студия фитнеса смешанного формата, включающая силовые, аэробные и step программы. Проводится с разным оборудованием. Повышает выносливость, координацию, тренирует дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
Возраст: 10-13 лет.
Продолжительность занятия: 55 минут.
Расписание: понедельник, среда, пятница 15:00.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Преподаватель: сертифицированный инструктор групповых программ Кузнецова Лариса.
Форма: приобретается самостоятельно.
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